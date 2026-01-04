Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Gündem

BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Cem Şan  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Bursa

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

