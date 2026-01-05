Dolar
43.03
Euro
50.47
Altın
4,447.47
ETH/USDT
3,177.20
BTC/USDT
93,669.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İbrahim Halil Aktürk, Veysel Ensar Gökcegözog, Ali Cevahir Aktürk, Yasin Cingöz  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Istanbul

İstanbul'da, haftanın ilk mesai günü bitiminde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne kadar olan kesimde de araçlar güçlükle ilerliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kozyatağı-Kartal arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ünalan ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Ters istikamette Sancaktepe'de başlayan trafik yoğunluğu Çamlıca'daki gişelere kadar sürüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişlerinde Avrupa Yakası istikametinde araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Toplu taşıma duraklarındaki yoğunluk nedeniyle yolcular araçlara güçlükle binebiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 69'a kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Ticaret Bakanlığından dinlenme tesislerine sıkı denetim
Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı
Bakan Fidan: Avrupalılar olarak hepimiz aynı gemideyiz
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor

İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek fiyat uygulamasına ilişkin paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yüksek fiyat uygulamasına ilişkin paylaşıma soruşturma

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ildeki operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı

Silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 14 ildeki operasyonlarda 202 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet