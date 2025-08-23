Dolar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
Gündem

İletişim Başkanlığından Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." açıklaması yapıldı.

Abdullah Sarica  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
İletişim Başkanlığından Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarına ilişkin paylaşım

Ankara

Başkanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, enerji filosunu genişletmeye devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası geliştirme çalışmalarını Faz-III aşamasına taşıyacak olan yeni yüzer üretim platformu (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varılması sonucu platformun inşasına başlandığı anımsatılan açıklamada, "Karadeniz'de ikinci yüzer üretim platformumuz ile ülkemizin enerjide tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

