Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Papa, Gazzelilerin toplu cezalandırılmasına son verilmesi çağrısı yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'deki Filistinlilerin toplu cezalandırılmasının ve zorla yerinden edilmesinin sona ermesi ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Aynur Şeyma Asan  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Papa, Gazzelilerin toplu cezalandırılmasına son verilmesi çağrısı yaptı

Ankara

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda İsrail'in işgal etmeyi planladığı Gazze kentindeki insani krize ilişkin konuştu.

"Tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkese varılması, insani yardımın güvenli girişinin sağlanması ve insancıl hukuka tamamen saygı duyulması için yalvarıyorum." diye konuşan Papa, uluslararası hukuk uyarınca sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Papa, uluslararası hukukun, toplu cezalandırmayı, kontrolsüz güç kullanımı ve nüfusun zorla yerinden edilmesini yasakladığını vurgulayarak, bu "yıkımın" sona ermesi çağrısında bulundu.

