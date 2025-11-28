Dolar
42.50
Euro
49.36
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,055.80
BTC/USDT
91,124.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi

UNOCHA Sözcüsü Laerke, Gazze'de ateşkesin sağlanmış olmasına rağmen Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve tesislerinin hala vurulduğunu belirterek, 24 Kasım'da bir İsrail helikopterinin BM'ye ait bir okulun bahçesini hedef aldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin, "İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'nin bazı bölümlerinde saldırılara devam ediyor. Son olarak Han Yunus ve Refah'ta hava saldırıları gördük. Bu saldırılar, insani yardım faaliyetlerini olumsuz etkilemiyor mu? Saldırılar yüzünden sonlandırılan operasyonunuz oldu mu?" sorusunu yazılı yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Ateşkes sağlanmış olsa dahi Gazze'deki BM personeli ve tesisleri vuruluyor." ifadelerini kullanan Laerke, 24 Kasım'da Cebeliye bölgesindeki BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait (UNRWA) okulun bahçesinin bir İsrail helikopteri tarafından bombalandığını kaydetti.

Laerke, 25 Kasım'da da Deyr el-Belah'ta BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ekibine silahlı kişilerce ateş açıldığını belirterek, her iki saldırıda da kimsenin yaralanmadığını aktardı.

İnsani yardım çalışanları dahil siviller, yardım konvoyları, malzemeler, tesisler ve sivil altyapının uluslararası insancıl hukuk kapsamında her zaman korunması gerektiğine işaret eden Laerke, "Bu saldırılar, BM personelini, sivil toplum kuruluşu ortaklarımızı ve desteğimize güvenen insanları büyük tehlikeye atıyor ve hayat kurtarma çalışmalarını daha da zorlaştırıyor. Tüm tarafları sivillerin hayatını korumaya ve insani yardımın güvenli bir şekilde geçişini sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Laerke, insani yardımların yaygınlaşmasını yavaşlatan risklere ve daha geniş engellere rağmen ortaklarıyla Gazze'deki insanlara temel hizmetleri ve kritik malzemeleri ulaştırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Ulaştırma Bakanlığı: Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi
İstanbul'daki yasa dışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi

BM, Gazze'de varılan ateşkese rağmen hala silahlı saldırıların hedefi olduğunu bildirdi

İsrail ordusu Filistin, Lübnan ve Suriye topraklarını işgal altında tutuyor

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli hemşire Tesnim el-Hams, hapishanede gördüğü işkenceleri AA'ya anlattı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir
Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor

Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor
Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili

Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet