Dolar
42.44
Euro
49.28
Altın
4,157.61
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
91,450.00
BIST 100
10,990.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Meriç Ürer  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 66. Genel Kurulu'nda, Gazze'deki duruma ilişkin Türkiye'nin hazırladığı bildiri taslağının kabul edilmesine dair, "Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, her platformda ifade ettikleri gibi, Filistin davasının Türkiye için milli bir dava olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir. KEİPA Genel Kurulu'na sunulan bu önemli bildirinin hazırlanmasında emek veren tüm milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada da, KEİPA Türk Grubu Başkanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki milletvekili heyetinin yürüttüğü müzakereler sonunda kabul edilen "Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımın Desteklenmesi" başlıklı 4 maddelik ortak bildiride, parlamenter diplomasinin uluslararası barış ve güvenliğe katkısına dikkati çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi için 38 maddelik kanun teklifi hazırlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de adaletin, insanlığın ve hakikatin yanında durma irademiz kararlılıkla sürecektir

Gazze'de çocuklar, İsrail'in saldırılarıyla yanan spor kulübünde, travmayı atmaya çalışıyor

Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistleri, İsrail'den dönüş masraflarını isteyen hükümetlerine tepkili

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze, Refah ve Han Yunus'a hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze, Refah ve Han Yunus'a hava saldırıları düzenledi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 4 Aralık'ta toplanacak
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı, 10 kişiyi yaraladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı, 10 kişiyi yaraladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet