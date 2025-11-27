Dolar
Gündem

Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun batı kıyılarında beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir ve Aydın kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

