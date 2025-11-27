Dolar
42.44
Euro
49.28
Altın
4,157.61
ETH/USDT
3,028.10
BTC/USDT
91,450.00
BIST 100
10,990.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini sürdürüyor.

Ömer Yasin Ergin  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 2278'inci gününde devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren annelerden Ayten Elhaman, acılarının çok büyük olduğunu, kar, kış, yaz, sıcak demeden evlatları için mücadele ettiklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Elhaman, şunları kaydetti:

"İnşallah Terörsüz Türkiye sürecinde evlatlarımız gelip güvenlik güçlerimize teslim olur. Anneler olarak buradayız, kararlı bir şekilde bekliyoruz. İnşallah ben de evladıma kavuşurum. Oğlum gittiğinden beri sanki dünya durdu. Yaşayan bir ölüyüm. Allah'ın izni devletimizin gücüyle biz de evlatlarımıza kavuşacağız."

Baba Nihat Aydın da oğlu Mehmet'e kavuşmak için yıllardır mücadele ettiğini dile getirdi.

Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bir an önce evlatlarına kavuşmak istediklerini anlatan Aydın, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Kimse bin yıllık kardeşliğimizi bozamaz. Çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi için 38 maddelik kanun teklifi hazırlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Modifiye ustası kadın Diyarbakır'daki otomobil tutkunlarını tek çatı altında buluşturuyor

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü

Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor

Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlendiriliyor

Diyarbakır'da öğrenciler "akran zorbalığı"na karşı etkinliklerle bilinçlendiriliyor
Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da yangın çıkan binada 8 kişi dumandan etkilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet