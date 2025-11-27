Adalet Bakanı Tunç: Casusluk soruşturmasında Birleşik Arap Emirlikleri bağlantısı tespit edilmedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin, "Şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği" bilgisini paylaştı.
Ankara
Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 25 Kasım'da kamuoyuna duyurulan, 3 zanlının gözaltına alındığı İstanbul merkezli soruşturmaya ilişkin bazı mecralarda yer alan haberler hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının doğduğunu bildirdi.
Soruşturmanın sürdüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Soruşturmada, şüphelilerin Türkiye'de bir GSM operatörü üzerinden hat temin ederek sahte profiller oluşturdukları ve aramalar gerçekleştirdikleri, bu hatların daha sonra yurt dışına çıkarılarak casus yazılım destekli bilgi toplama amacıyla kullanıldığı, birbirleriyle irtibatlı hareket eden şüpheliler arasında Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı herhangi bir kişinin bulunmadığı ve bu ülke ile bağlantısının tespit edilmediği belirlenmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."