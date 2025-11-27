Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Konuk Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Papa 14. Leo, tören kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, birbirlerine heyetlerini takdim etti. Türkiye ve Vatikan bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Papa 14. Leo, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda davetlilere hitap edecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

