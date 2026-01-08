Dolar
43.04
Euro
50.24
Altın
4,449.67
ETH/USDT
3,119.90
BTC/USDT
91,067.00
BIST 100
12,087.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırılarıyla başlayan çatışmalarla ilgili Halep kent merkezinden yayındayız.
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: İçme ve kullanma suyunu sağlama görevi belediyelere ait
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
Yurdun büyük kesiminde görülen fırtına, yarın etkisini kaybedecek
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Tunceli, Muş ve Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanları Koç ve Arsel'i kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti
Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi

Malezya Başbakanı Enver'e Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet