Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.
Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.