Kültür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaan Bozdoğan  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını yaptı Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

