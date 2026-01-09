Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlar ne olursa olsun direniş ruhunu koruyan Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum." dedi.

09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şartlar ne olursa olsun direniş ruhunu koruyan Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek 12. Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Necip Fazıl Ödülleri) Türkiye'nin kültür sanat havzasını çoraklaştıran, al gülüm ver gülümcü anlayışın önemli ölçüde kırılmasına katkı sunmuştur.

Şartlar ne olursa olsun direniş ve diriliş ruhunu koruyan tüm Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum.

Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar.

Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
