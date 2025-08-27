Dolar
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yardım atılan uçaktan çekilen görüntü Gazze'deki yıkımı gözler önüne seriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde oluşan büyük yıkım havadan görüntülendi.

Mustafa Deveci  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ankara

Gazze'ye havadan yardım atan bir uçaktan çekilen görüntü, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yayınlandı.

Görüntüde, İsrail'in 22 aydır süren yoğun saldırıları nedeniyle Gazze'de oluşan ağır yıkım dikkati çekiyor.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde neredeyse ayakta tek bina kalmamış durumda.

Yine Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde oluşan ağır yıkım kameraya yansıyor. Hayata dair tek bir izin göze çarpmadığı Cibaliya'nın gri renge büründüğü görülüyor.

Gazze kent merkezine gelindiğine ise ağır hasarlı binaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yüzlerce çadır göze çarpıyor.

Gazze'deki konutların yüzde 92'si ya yıkıldı ya da hasar gördü

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü.

Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

Çok sayıda İsrail askeri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de iş makineleriyle Filistinlilere ait yapıları yıktıkları anları sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

İsrail ordusunda görev yapan Haham Avraham Zerbib, yerel bir televizyonda katıldığı bir programda, Gazze'de Filistinlilere ait yapıları yıktığını övünerek anlatmıştı.

Zerbib, orduda görev yaptığı süre boyunca Gazze'de haftada ortalama 50 evi yıktığını, bunların çok katlı binalar olduğunu, iki katlı evin bile kendisini tatmin etmediğini söylemişti.

