Dolar
41.04
Euro
47.66
Altın
3,382.69
ETH/USDT
4,585.00
BTC/USDT
110,689.00
BIST 100
11,498.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

İngiltere'de bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor

İngiltere'de bu yaz döneminin kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor.

Nuran Erkul Kaya  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
İngiltere'de bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'in öncü verilerine göre, İngiltere'de 1 Haziran-25 Ağustos arasındaki ortalama sıcaklık 16,13 dereceyle uzun dönemli meteorolojik ortalamanın 1,54 derece üzerinde gerçekleşti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sıcaklık ortalamasıyla 2025 yazının, ülkede kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor. Önceki yaz sıcaklık rekoru 2018'de ortalama 15,76 dereceyle kaydedilmişti.

İngiltere'de bu yıl yaz döneminde dört aşırı sıcak hava dalgası yaşandı. Kısa süren bu hava dalgaları sürecinde günlük rekor sıcaklık rekorları görülmedi ancak en yüksek sıcaklık Kent bölgesinde 35,8 derece ölçüldü. Bu sıcaklık, Temmuz 2022'de görülen 40,3 derece rekorun altında kaldı.

Met Office Bilim İnsanı Emily Carlisle, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 2025 yazının "neredeyse kesin olarak kayıtlara geçen en sıcak yaz" olacağını belirterek, "Şu anda ortalama sıcaklık 16,13 derece seviyesinde. Mevcut rekor ise 2018'de kaydedilen 15,76. Dolayısıyla, mevcut rekorun aşılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede sıcaklık kayıtları 1884'ten beri tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücünün oteldeki görüntülerine ulaşıldı
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
İstanbul'da "hastanede haksız kazanç sağlandığı" iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Devlet korumasındaki 286 genç üniversiteli oldu

Benzer haberler

İngiltere'de bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor

İngiltere'de bu yazın kayıtlardaki en sıcak yaz olacağı öngörülüyor

Reuters muhabiri Zink, kurumunun İsrail’in gazeteci katliamı karşısındaki tutumunu eleştirerek istifa etti

İngiliz patolog, Gazze'deki sefaletin "bir halkın diğerine neler yapabileceğini" gözler önüne serdiğini söyledi

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı

ABD'li oyuncu Ruffalo'dan, Trump'a Gazze'deki sivil ölümlerine ve kıtlığa karşı adım atılması çağrısı
Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti
İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi

İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde Gazze'deki kıtlık protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet