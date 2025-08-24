TCG Anadolu TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki İstanbul Boğazı geçişini tamamladı
TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine katılan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun geçişi sona erdi.
İstanbul
Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan geçişte TCG Anadolu'ya Savarona yatı ve 7 gemi eşlik etti. Geçit töreninde gemiler, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy güzergahından ilerleyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçiş yaptı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı
- Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak
- Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır
Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı yer aldı.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la birlikte TCG Anadolu gemisine gelerek, geçit törenine katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun Karagöz, Görgün ve Bayraktar'a gemide bulunan tank ve mühimmatı tanıtmasının ardından heyet, TCG Anadolu'nun güvertesindeki TB3 Bayraktar ve Kızılema'yı da inceledi.
Geçit törenine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu'dan katıldı.
Törene katılan öğrenciler duygularını anlattı
Öğrencilerden Mine Kayra Eren, donanmanın en büyük gemisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Donanmamızın en büyük gemisinde olmak beni gururlandırıyor. Top atışlarıyla beraber gerçekten büyülü bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Bence milli duyguları çok abartan bir andı." dedi.
Nesir Benur Şahintürk ise Mavi Vatan Teknoloji Kampı programı kapsamında TCG Anadolu'da yer aldıklarını belirterek, Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlerine hakim olan cihana hakim olur" sözünü anımsattı.
Şahintürk, "Burada bir kez daha gösterdik ki yerli ve milli teknolojilerle biz bu cihana hakimiz. Aynı zamanda bir çiçekle baharın olmayacağını ama o bir çiçeğin baharın temsilcisi olduğunu biliyoruz. Bizler baharı temsil ediyoruz." diye konuştu.
Programın çok verimli geçtiğini kaydeden Şahintürk, "Aynı zamanda TEKNOFEST yarışmacısı olarak her birimiz ayrı bir motivasyona sahip olduk ve şunu düşündük. Geliştirdiğimiz teknolojilerle bir gün biz de yerli ve milli teknolojilere destek olacak ve 'mavi vatan' kapsamında ülkemizin bütün alanlarında yer alacağız." ifadelerini kullandı.
Geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu başta olmak üzere toplam 9 gemiden oluşan Türk Deniz Kuvvetlerine ait filonun İstanbul Boğazı’ndaki geçiş törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Töreni izlemek için güzergahta bulunan sahillere Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar kıyı kesimlerinde yoğunluk oluşturdu.
Filonun geçişini telefonlarının kamerasıyla kaydeden vatandaşlar fotoğraf da çektirdi.
Vatandaşlardan Muhammed Osman Çalışkan, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu görmek için Üsküdar'a geldiklerini söyledi.
Mavi Vatan geçit törenini izleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirten Çalışkan, "Böyle büyük bir gemiyi İstanbul Boğazı’nda görmek gurur verici. Biz de vatandaşlar olarak bu atmosferi yakından görmek için sahile indik. Çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde bayraklarla gemiyi bekliyor. Gerçekten güzel bir görüntü." dedi.
"Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm"
Ortaköy'de töreni izleyen Ensar Gören ise TCG Anadolu'yu görünce tüylerinin diken diken olduğunu anlattı.
Gören, "Gönül isterdi ki peşlerinden sahil boyu yürüyelim ama bir dahaki geçişi bekleyeceğiz, mutluyum gururluyum. Bunu gördükçe kendimi daha da güvende hissediyorum. Çok güzeldi. Atatürk'ün yatını da ilk defa gördüm. Çok etkileyiciydi, onu görmek de büyük mutluluktu benim için." diye konuştu.
Zeki Büyük ise geçit sırasında çok gururlanıp duygulandığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür eden Büyük, "Bu tür şeylerin yenilerini görmek istiyoruz. Atatürk’ün gemisi geçince daha çok duygulandım. Hislerim değişikti, orada 38 gün yaşamış. Artık onu hayal bile edemiyorum şu anda." ifadelerini kullandı.
"20 yıl öncesinde 'Bizde niye yok?' diyorduk"
Sarayburnu'nda eşi ve 3 çocuğuyla geçit törenini izleyen Zübeyde Karataba, Türkiye'nin böyle gemilerinin olmasının ve düşmanlara korku salmasının çok güzel olduğunu dile getirdi.
Karataba, "Allah, bize bu günleri yaşattığı için Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bundan 20 yıl öncesinde 'Bizde niye yok?' diyorduk." dedi.
Mücahit Karataba, ailesiyle Silivri’den 2 saatlik yolculuğun ardından buraya geldiklerini anlatarak, törendeki görüntülerden dolayı çok gururlandıklarını kaydetti.
Beşiktaş'ta da geçit törenini izlemek için toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla filoya el salladı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayan geçit töreninde filo Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumelihisarı, Kandilli-Bebek hattı ile Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önündeki açık alandan filoyu selamlamasıyla sona erdi.
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.
Donanmanın görkemli geçişinin, Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun."