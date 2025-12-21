Dolar
Gündem

Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ali Furkan Çetiner  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

Eskişehir

Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Otobüste 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

