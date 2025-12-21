Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
Eskişehir'de yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir
Eskişehir-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde Ankara-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Otobüste 25 yolcu ve 3 personelin bulunduğu, yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.