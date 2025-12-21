Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,965.20
BTC/USDT
88,158.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını belirtti.

Duygu Yener  | 21.12.2025 - Güncelleme : 21.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti

"Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı
Bakan Kurum, Hatay'da, 455 bininci afet konutu teslimi öncesi incelemelerde bulundu
Eskişehir'de çıkan yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
FETÖ'ye yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı
Akdeniz'in batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Azerbaycan'a gidecek

Türkiye, 1963'teki "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı

Kıbrıs'taki "Kanlı Noel" saldırılarının tanıkları 62 yıl sonra o günleri anlattı

Kıbrıs'taki "Kanlı Noel" saldırılarının tanıkları 62 yıl sonra o günleri anlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ersin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bugün krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren bir aktör konumundadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye bugün krizleri izleyen değil, süreçleri şekillendiren bir aktör konumundadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet