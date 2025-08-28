İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümüne ilişkin, "Demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı tarihtir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milletin doğrudan oyuyla seçilerek 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını aldığını ve ant içerek görevine başladığını anımsattı.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan o gün, milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği, demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı tarihtir. Bu tarihi başlangıç, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin kalkınma, büyüme ve güçlü yarınlara ilerleyişinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak hafızamızda yerini almıştır."