Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekip  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye'nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye'nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, Ukrayna'nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif'e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan görüşmede, kardeş Pakistan halkının yanında olan Türkiye'nin birçok bölgede yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ve daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.

