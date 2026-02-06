Dolar
43.61
Euro
51.43
Altın
4,861.56
ETH/USDT
1,879.90
BTC/USDT
65,274.00
BIST 100
13,513.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek "Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.

Gökçe Karaköse  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."

Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mehmetçik, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet