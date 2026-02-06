Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik
Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri yad ederek "Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız. Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik. Bugün Allah'ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk."
Paylaşımda, depremin ardından yaşanan yıkıma ve yapılan çalışmalarla bölgenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin bir videoya da yer verildi.