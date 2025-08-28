Dolar
41.04
Euro
48.02
Altın
3,406.00
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
112,810.00
BIST 100
11,411.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Erzurum’da Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda konuşuyor. Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Ankara

Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Umerov'un Ankara'da görüştüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Bursa ve Hatay'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Dublin'de görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze meselesindeki acıyı durdurmanın en kestirme yolu müzakere süreçlerinde bir netice çıkması

Bakan Fidan: (İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı) Filistin halkının ihtiyaç duyduğu kolektif olarak devreye girmemiz

Bakan Fidan: (İİT Dışişleri Bakanları Toplantısı) Filistin halkının ihtiyaç duyduğu kolektif olarak devreye girmemiz
Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısı kapsamında temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Gazze'yi görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet