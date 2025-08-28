Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Ankara'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan ile Umerov'un Ankara'da görüştüğü bildirildi.
