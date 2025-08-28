Dolar
41.04
Euro
48.07
Altın
3,396.51
ETH/USDT
4,600.00
BTC/USDT
112,947.00
BIST 100
11,428.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir’de “Yaşlılık Çalıştayı”nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde “Efficiency Elektrikli Araç Yarışması”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Politika

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Alper Şaşmaz  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Partinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminden fotoğraflara yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlamasının yıl dönümü olan 28 Ağustos'ta, ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için yapılan çalışmaların güçlü bir Türkiye hedefiyle sürdürüleceğine olan inancımızı yineliyor; Cumhurbaşkanı'mıza ve tüm devlet yetkililerine başarılar diliyoruz."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da metronun fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de 118 orman yangınında 7 bin 39 hektar alan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kerbela'da yaşanan neyse aslında Gazze'de de bir benzeri yaşanıyor
MSB: Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır

Benzer haberler

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevine başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

Özgürlük ile sorumluluk arasında: Açık kaynak yazılım lisanslarının geleceği

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza

Usulsüz üretim yapan yapı malzemeleri firmalarına 54 milyon lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet