Politika

AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalar ve Türkiye'nin kazanımlarının yer aldığı video hazırladı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

Ankara

Partinin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet ideallerimiz Türkiye Yüzyılı'nda gerçek oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, Türkiye'nin kazanımlarının anlatıldığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve kendi sesinden "Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız." sözleri yer aldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Milli Hızlı Tren ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın görüntülerinin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Cumhuriyet'e ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi, bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, yaptığınız eserler, kazandırdığınız değerlerdir. Eğer bu ülkede, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz."


