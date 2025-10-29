Dolar
41.94
Euro
48.81
Altın
4,008.02
ETH/USDT
4,020.90
BTC/USDT
113,476.00
BIST 100
10,871.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim Cuma günü sona erecek.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Ankara

Eski tip sürücü belgesini yenilemek için son bir haftada 115 bin 135 kişi başvuruda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre, 31 Ekim 2025'te sona erecek.

Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hala eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların toplam sayısı ise 35 milyon 609 bin 477'ye ulaştı.

Eski tip ehliyetler, 31 Ekim'e kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Son ay başvurular arttı

Yenileme için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısında artış görüldü.

Eylülde 57 bin 858, ağustosta 96 bin 134 ve ekim ayında 28'i itibarıyla 166 bin 338 başvuru alındı.

Son 7 günde ise 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi
Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgesinde lider, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz
Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Bir haftada 115 bin 135 kişi ehliyetini yeniledi

Eski tip ehliyetleri yenileme ücreti 1 Kasım'da 7 bin 438 liraya yükselecek

1,9 milyon eski tip ehliyetin indirimli yenilenebilmesi için son hafta

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet