logo
Kültür

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler yarın duyurulacak

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen kültür ve sanat insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın duyurulacak.

Özcan Yıldırım  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülenler yarın duyurulacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilim kültür, resim, müzik, Anadolu arkeolojisi ve fotoğraf dallarında verilecek 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazanan isimleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklayacak.

Bugüne kadar 67 kişi ödüllendirildi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, göreve başladığı günden bugüne Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında 22 kültür ve sanat dalında 67 ismin ödüllendirilmesinde, "değerlendirme kurulu" olarak görev aldı.

Kurul, Türkiye ve dünyada kültür ve sanatın sürdürülebilir, bütüncül ve kuşatıcı bir yaklaşımla siyasi, ekonomik, etnik ve benzeri unsurların üzerinde, toplumu birleştirici bir misyonun taşıyıcısı kılınması, kültür ve sanat insanlarının özgürce üretebildiği ve toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata özgürce erişebildiği bir atmosferin ve imkanların oluşturulması adına politikalar üretmeyi sürdürüyor.

