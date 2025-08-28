Dolar
logo
Gündem

İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Şükrü Gündüz  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

İstanbul

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce başlatılan arama çalışmaları 5'nci gününde sürüyor.

Deniz polisi, Sahil Güvenlik ve İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince, kayıp sporcuyu aramak için yarışın gerçekleştiği Kanlıca-Kuruçeşme alanı başta olmak üzere Boğaz'da detaylı arama çalışmaları yapılıyor.

