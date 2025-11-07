Dolar
Kültür

İstanbul, Wanderlust dergisinin 2025 Seyahat Ödülleri'nde altın madalya kazandı

İstanbul, dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust'ın 2025 Okuyucu Seyahat Ödülleri'nde "En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde altın madalya kazandı.

Bahattin Gönültaş  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
İstanbul, Wanderlust dergisinin 2025 Seyahat Ödülleri'nde altın madalya kazandı

Berlin

Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip Wanderlust, Londra Ulusal Galerisi'nde düzenlenen törenle 24. Okuyucu Seyahat Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

İstanbul, "En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Doğu ile Batı'yı bir araya getiren cazibesiyle altın madalya kazandı.

Birleşik Krallık'ın dünyaca ünlü seyahat dergisi Wanderlust’ın ödüle ilişkin yapılan açıklamasında, derginin okuyucularının İstanbul’un kubbeler ve minarelerle süslenmiş silüetinden gelişen sanat ve yemek sahnesine kadar, tarihin ve modernliğin büyüleyici karışımını öne çıkararak şehri altın madalya ile ödüllendirdikleri belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Wanderlust'un Genel Yayın Yönetmeni George Kipouros, İstanbul’un 2024’te gümüş madalya kazandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"İstanbul, bu yıl altın madalya aldı. Okuyucular bu şehri her seferinde kendilerini şaşırtan bir şehir olarak tanımlıyor. Gün batımında Boğaz'ı geçmekten, yüzyılların etkisini taşıyan yemekleri tatmaktan ve aynı öğleden sonra kiliseler, camiler ve modern sanat galerileri arasında dolaşmaktan bahsediyorlar. İstanbul'un enerjisi, farklı dünyalar arasında ne kadar rahat yaşandığına dayanıyor. Taşlarında tarih var ama geleceğinde de hayal gücü var."

"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Avrupa)" kategorisinde, Hırvatistan'ın Adriyatik Denizi sahilinde bulunan Dubrovnik, "Eski Kent" bölgesinin sinematik cazibesi ve sürdürülebilir turizm yönünde attığı yeni adımlarla gümüş madalya aldı. İspanya’nın başkenti Madrid ise beğenilen müzeleri, gece hayatı ve topluluk bilinci ile bronz madalyaya layık görüldü.

Japonya "En Çok Gitmek İstenen Ülke" kategorisinde altın madalya aldı

Wanderlust Seyahat Ödülleri 2025’te "En Çok Gitmek İstenen Ülke" kategorisinde Japonya altın madalya alırken, Kosta Rika gümüş madalya ve Kanada bronz madalya kazandı.

"En Çok Gitmek İstenen Şehir (Dünya)" kategorisinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires, ilk kez altın madalya kazandı. Japonya’nın başkenti Tokyo gümüş madalya ve Avustralya’nın Sidney şehri bronz madalya aldı.

Birleşik Krallık'ın en büyük tüketici oylaması seyahat ödülleri olan bu ödüllerde, Birleşik Krallık'ın en uzun süredir yayınlanan ve en çok tirajlı seyahat dergisi olan Wanderlust'ın 200 binden fazla okuyucusu tarafından toplam 4,8 milyon oy kullanıldı.

