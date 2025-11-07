Dolar
logo
Ekonomi

İstanbul'da ekimde en çok mandalina ve domates tüketildi

İstanbullular ekim ayında meyve olarak en çok mandalina, sebze olarak ise domatesi tüketti.

Hasan Hüseyin Kul  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
İstanbul'da ekimde en çok mandalina ve domates tüketildi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentte ekim ayında tüketilen meyve ve sebze ürünlerini açıkladı.

Bu kapsamda, Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde ekim ayında 32 meyve ve 46 sebze olmak üzere toplam 78 çeşit ürün satıldı.

Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32 meyve ve 43 sebze olmak üzere toplam 75 çeşit ürün alıcı buldu.

Bayrampaşa'da, bu ekimde 63 bin 11 ton meyve ve 133 bin 564 ton sebze olmak üzere toplam 196 bin 575 ton ürün getirildi.

Ataşehir'deki hale ise 24 bin 492 tonu meyve ile 41 bin 647 tonu sebze olmak üzere toplam 66 bin 139 ton ürün nakledildi.

İki hale ekim ayında 87 bin 503 ton meyve ve 175 bin 211 ton sebze olmak üzere toplamda 262 bin 714 ton ürün getirildiği belirlendi.

Hallere getirilen ürünlerden İstanbulluların bu ayda tercih ettiği meyveler arasında mandalina, sebzelerde ise domates başı çekti.

Bayrampaşa Hali'ne getirilen meyvelerden 15 bin 225 tonunu mandalina, 31 bin 823 tonunu da domates oluşturdu.

Diğer hale ise 5 bin 932 ton mandalina, 11 bin 355 ton olmak üzere domates getirildi.

Böylelikle her iki hale toplam 21 bin 157 ton mandalina, 43 bin 178 ton domates ulaştırıldı.

Mandalinayı 16 bin 905 tonla üzüm, 10 bin 7 tonla muz, 8 bin 355 tonla elma, 6 bin 452 tonla limon, 4 bin 566 tonla kavun takip etti.

Domatesi ise 17 bin 133 tonla salatalık, 14 bin 978 tonla biber, 14 bin 832 tonla patates, 9 bin 536 tonla patlıcan, 9 bin 501 tonla beyaz lahana izledi.

Meyve olarak en çok tüketilen mandalina ortalama 30,88 lira, üzüm 53 lira, muz 77,63 lira, elma 50,25 lira, limon 69,13 lira, kavun ise 14,55 liraya alıcı buldu.

Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 56,37 lira, salatalık 28,29 lira, biber 44,31 lira, patates 15,26 lira, patlıcan 27,50 lira, beyaz lahana 16,79 liradan satıldı.

Bayrampaşa ile Ataşehir'deki hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:

Mandalina21 bin 157 ton
Üzüm16 bin 905 ton
Muz10 bin 7 ton
Elma8 bin 355 ton
Limon6 bin 452
Kavun4 bin 566
Armut3 bin 837 ton
Nar3 bin 708 ton
Portakal2 bin 613 ton
Trabzon Hurması1605 ton

Bu hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:

Domates43 bin 178 ton
Salatalık17 bin 133 ton
Biber14 bin 978 ton
Patates14 bin 832 ton
Patlıcan9 bin 536 ton
Beyaz Lahana9 bin 501 ton
Kuru Soğan7 bin 212 ton
Fasulye6 bin 593 ton
Havuç6 bin 227 ton
Mısır3 bin 595 ton

Bayrampaşa ile Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde en çok tercih edilen 10 meyvenin fiyatı:

Mandalina30,88 lira
Üzüm53 lira
Muz77,63 lira
Elma50,25 lira
Limon69,13 lira
Kavun14,55 lira
Armut58,13 lira
Nar49,88 lira
Portakal69,50 lira
Trabzon Hurması84,85 lira

İki halde de en çok tercih edilen 10 sebzenin fiyatı:

Domates56,37 lira
Salatalık28,29 lira
Biber44,31 lira
Patates15,26 lira
Patlıcan27,50 lira
Beyaz Lahana16,79 lira
Kuru Soğan11,55 lira
Fasulye55,13 lira
Havuç14,42 lira
Mısır20,83 lira
Bu haberi paylaşın
