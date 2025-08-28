Dolar
Gündem, TEKNOFEST

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz." dedi

Kaan Bozdoğan  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferlerini ve programa katılan gençleri selamlayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte Türkiye'nin kutlu yürüyüşüne gönül veren, ülkemizin güçlü yarınlarına öncülük eden tüm gençlerimize, tüm evlatlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum." ifadesini kullandı.

Umudun, sevginin ve aydınlığın timsali olan gençlerle İstanbul Tersanesi Komutanlığı mensuplarını bir arada görmenin bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Cenab-ı Allah bahtınızı açık etsin, gözlerinizdeki ışık hiç eksik olmasın." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustosun milletin tarihinde ve milli hafızada özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'te, Çaldıran'da, Mohaç'ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. İki gün önce Malazgirt Zaferi'mizin 954'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi. Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50'nci yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık. ASELSAN'a ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca, Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Yani Zafer Haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor, kuru gürültüyle, içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Tam tersine her açıdan dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz."

Gençlerin Zafer Haftası'nı tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçek ki ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Vatan toprakları üzerinde onların yüzü suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

"En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor." dedi.

Erdoğan, "İlkini 2018'de gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladık. TEKNOFST'in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyorum. TEKNOFEST gençliği bentleri yıkarak dolu dizgin geliyor. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz, Savarona gemisini ziyaret edebilecekler." diye konuştu.

Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz." dedi

