Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,754.20
ETH/USDT
2,994.70
BTC/USDT
89,886.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonda görüştü.

Orhan Onur Gemici  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'un Güngören ilçesinde aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Göktaş, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü.

Aileyle birlikte olduğunu ve acılarını paylaştıklarını belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin dünkü mesajınızı dinlediler, yüreklerine su serpildi." diyerek telefonu anne Gülhan Ünlü'ye uzattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aileye sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi olayını da hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dün Kabine Toplantısı'nda da bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa... Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı artırsın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, konuşmasını dinlediğini ve mutlu olduğunu belirten anne Gülhan Ünlü ise "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savaş Bakanı Hegseth ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, raporunu TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sundu
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli tutuklandı

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlara yönelik strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge
Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Tunç'tan Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet