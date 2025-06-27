Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile işbirliği imkanlarını görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsalek ile İstanbul'da görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin bu alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."
Libya Petrol ve Gaz Bakanı Sayın Khalifa Abdulsadek ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 27, 2025
Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz iş birliği imkanlarını değerlendirdik.
Ülkemizin bu alanındaki tecrübesini iki… pic.twitter.com/RY0qwyAlF4
Bakan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Khudatyan ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile bir araya geldik. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında olası işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
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İstanbul'da Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile bir araya geldik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 27, 2025
Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında olası işbirliği imkanlarını değerlendirdik. pic.twitter.com/02h0yEBaUR