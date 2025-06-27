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Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Başak Erkalan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile işbirliği imkanlarını görüştü

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsalek ile İstanbul'da görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Petrol ve doğal gaz aramacılığı başta olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirebileceğimiz işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Ülkemizin bu alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

Bakan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Khudatyan ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile bir araya geldik. Görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasında enerji alanında olası işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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