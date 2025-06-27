Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Aliağa ilçesinde dikkatsizlik sonucu çıkan yangında yüzlerce ağacın kül olduğunu belirterek, "Lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın." ifadesini kullandı.
Ankara
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Aliağa ilçesinde çöplük alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına dikkati çekerek, vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Aliağa'da sıradan görünen dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacın kül olduğunu vurgulayan Yumaklı, sanayi sitesinde çöp yakmanın 5 dakikalık iş olduğunu ama bedelinin yıllar boyunca büyüttükleri ağaçların yanıp gitmesiyle sonuçlandığını bildirdi.
Yumaklı, yangınların gerekçelerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yangınların çoğu 'küçük bir dikkatsizlikten' çıkıyor ama sonucu hiç de küçük olmuyor. Yeşil vatanı korumak hepimizin görevi. Bir defa daha söyleyelim, lütfen açık alanda ateş yakmayın, çöp yakmayın, sigara izmariti atmayın. Cezası ağır, daha nasıl anlatabiliriz ki? Doğaya verdiğimiz zarar yarınımıza, geleceğimize verilmiş bir zarardır. Geleceğimizi dikkatsizlik sonucu yakmayalım."
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‼️ DİKKATLİ OLALIM, GELECEĞİMİZİ YAKMAYALIM— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 27, 2025
İzmir’in Aliağa ilçesinde sıradan görünen bir dikkatsizlik sonucu yüzlerce ağacımız kül oldu.
Bir sanayi sitesinde çöp yakmak belki “5 dakikalık bir iş”ti.
Ama bedeli, yıllar boyunca büyüttüğümüz ağaçlarımızın yanıp gitmesiyle… pic.twitter.com/wi0kUUAldM