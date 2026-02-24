Dolar
Dünya

Güney Kore'nin Miryang kentindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

Güney Kore'de Miryang kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları iki gündür devam ediyor.

Yasin Yorgancı  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Güney Kore'nin Miryang kentindeki orman yangınını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'ün yaklaşık 280 kilometre güneydoğusunda bulunan bir tepede başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Orman yetkilileri, yangın hattının yaklaşık 6 kilometre olduğunu ve yaklaşık yarısının kontrol altına alındığını duyurdu.

Miryang kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadığını ve bölge yakınlarında yaşayan toplam 184 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Yetkililer, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğuna dikkati çekerek, yangının kontrol altına alınmasının 48 saatten fazla sürebileceği durumlarda verilen "2. seviye orman yangını müdahale emrini" verdi.

Yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarında 600'den fazla personel ve yaklaşık 160 itfaiye aracının seferber edildiğini aktardı.

