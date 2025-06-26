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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin unutulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkatlerin başka alanlara çekildiği dönemlerde dahi Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Abdullah Sarica  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin unutulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı ve ikili temaslarda bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinden dönüşte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dostum Trump'la verimli bir görüşme gerçekleştirdik, ikili ilişkilerimizden NATO ortaklığına, bölgesel ve küresel meselelere kadar pek çok başlığı ele aldık"

"(Bölgesel meseleler) Çözümleri içeren yaklaşımımızı Sayın Trump'a aktardık ve kendisinden bu konuda destek bekliyoruz. Trump önerilerimize olumlu yaklaştı"

"(Trump'a)İsrail-İran ateşkesindeki gayretlerine atıfta bulunarak Gazze ve Rusya-Ukrayna'daki çatışmaların sonlanmasında aynı gayretin beklendiğini belirttim"

"Biz F-35'lerden de vazgeçmiş değiliz. Projeye dönüş ile ilgili niyetimizi muhataplarımızla görüşüyoruz"

"(Hava savunma sistemi) Biz ülkemizi bir noktaya kadar getirdik, ancak bununla yetinmiyoruz. Füze kabiliyetlerimizi artırmamız lazım"

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması büyük sıkıntı oluşturur. Biz, İran'ın böyle bir adım atmayacağına inanıyoruz"

"Bizim doğal gazımızı kesme gibi bir durumun olacağına asla ihtimal dahi vermiyoruz. Şu anda İran'dan doğal gazımız geliyor. Herhangi bir sıkıntımız yok"

"(Rusya-Ukrayna) Bu savaş bitmeli. Bölge, artık bunları kaldıramaz. Adil ve kalıcı barış bölgede inşa edilmelidir"

"Dikkatlerin başka alanlara çekildiği dönemlerde dahi Gazze'nin unutulmasına biz müsaade etmedik, etmeyeceğiz"

"(Fransa Cumhurbaşkanı Macron) Kendisi Gazze konusunda İsrail ile görüşeceğini ayrıca söyledi. Biz de 'bu adımı atarsan buna müteşekkir oluruz' dedik"

"Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda özellikle Suriye Demokratik Güçleri'ne dair hassasiyetlerimizi ABD tarafına her düzeyde net bir şekilde ilettik"

"(Terörsüz Türkiye) Meclis'te büyük anlayış birliği oluştu; sürece destek üst seviyede. Konuyu gündelik siyasetin yıpratıcı polemik alanına çekmemek lazım"

"Türkiye artık iç cephesini daha sağlam hale getirme yolunda önemli mesafe almıştır. Süreç tamamlanmamıştır, provokasyonlara karşı dikkatli olunması şarttır"

"Önümüzdeki hafta nasip olursa DEM heyetiyle benim bir görüşmem olacak. 'Terörsüz Türkiye' konusuyla ilgili konuşacağımız bazı konular var"

"(FETÖ) Son operasyonlarda da örgütün hala çeşitli yapılara sızma girişimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu konuda hiç rehavete kapılmadık, kapılmayacağız"

"Mecliste yeni anayasadan ne anladığımızı hem biz hem diğer partiler ortaya koyabilir. Cumhur İttifakı olarak sivil ve özgürlükçü anayasa konusunda samimiyiz"

"(CHP) Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili söyleyecek sözü kalmamış, koskoca partiyi bir avuç 'ikbal avcısının' ihtiraslarına esir etmiş durumdalar"

"13 yıl önünde düğme ilikledikleri bir şahsa yaptıkları karşısında ürkmemek, hicap duymamak mümkün değil. Ne demişler? Bizans'ta oyun, CHP'de kavga bitmez"


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