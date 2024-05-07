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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Kamuda Dijital Dönüşüm ve Bilimsel Araştırmaların Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuşuyor. Alman polisi, Berlin Freie Üniversitesi’de Gazze'ye destek gösterisi düzenleyen öğrencilere müdahale ediyor.
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Gaziantep'teki trafik kazasında ölen 9 kişi toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 9 kişi, toprağa verildi.

Fevzi Kemal Karagöz, Adsız Günebakan, Zekeriye Şimşek, Ömer Faruk Salman  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Gaziantep'teki trafik kazasında ölen 9 kişi toprağa verildi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Hayatlarını kaybeden Şükrü Sağlam (71) Sena Taşkın (18), Sıdıka Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez (17), Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Günen (44) ve Sibel Sağlam'ın (18) cenazeleri, İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilk önce Yeşilyurt Mahalle merkezine getirilerek helallik alındı.

Daha sonra kırsal Yeşilyurt Mahalle Mezarlığına getirilen cenazeler için İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından öğle namazına müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törene cenaze yakınları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile vefat eden öğrencilerin eğitim gördüğü İslahiye Anadolu Lisesi ile İslahiye Farabi Mesleki Teknik Lisesi'nden öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cenazelerden 8'i Yeşilyurt Mahalle mezarlığında toprağa verildi, Sude Çelik'in naaşı ise Esenler Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı törene katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ümran Yıldırım'ın annesi Sultan'ı teselli ettiği görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

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