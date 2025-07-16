Dolar
40.26
Euro
46.75
Altın
3,336.13
ETH/USDT
3,165.40
BTC/USDT
118,482.00
BIST 100
10,161.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. -VTR- AA muhabiri Muhammed Karabacak, Şam'dan İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği esnada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi. -VTR-
logo
Gündem

Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fatma Nur Candan  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün beklenen gök gürültülü yağışların, 15.00-19.00 saatleri arasında Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail'in Şam'a saldırıları Suriye'nin barış ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davada karar
Konya'da hasta yakını tarafından tehdit edilen doktor bağış karşılığında uzlaştı

Benzer haberler

Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'da 26 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı

Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş

Boynundaki mermi parçasıyla 9 yıldır yaşayan gazi, darbe gecesi bir kız çocuğuna kalkan olmuş
Yurt genelinde bu hafta da sıcak hava hakim olacak

Yurt genelinde bu hafta da sıcak hava hakim olacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet