Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını kınadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır." ifadesini kullandı.
Ankara
Duran, sosyal medya hesabından İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, sadece Suriye'nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır. Suriye'nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecektir."
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İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları sadece Suriye’nin istikrar ve güvenliğini değil, bölgemizin tamamının huzurunu hedef almaktadır.— Burhanettin Duran (@burhanduran) July 16, 2025
Suriye’nin egemenliğini ve birliğini tehdit eden bu saldırıyı kınıyorum.
Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin toprak…