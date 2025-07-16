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Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından Şam'ın merkezine yaptığı saldırıların, Suriye’nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimi olduğunu bildirdi.

Tuğba Altun  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Şam'ın merkezine yaptığı saldırıya tepki

Ankara

Bakanlık, İsrail'in Şam'a yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada, "İsrail'in Suriye'nin güneyindeki askeri müdahalelerinin ardından bu defa Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği saldırılar, Suriye'nin barış, istikrar ve güvenliği sağlama çabalarına karşı bir sabotaj girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye halkının önünde, huzur içinde yaşamak ve dünya ile entegre olmak için tarihi bir fırsat bulunduğu belirtilen açıklamada, bu fırsatın değerlendirilmesinden yana olan tüm paydaşların Suriye yönetiminin suhuleti tesis etme çabalarına katkıda bulunması gerektiği vurgulandı.

İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlemiş, öğleden sonra da binayı iki kez daha hedef almıştı.

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