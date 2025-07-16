Dolar
40.26
Euro
46.75
Altın
3,336.13
ETH/USDT
3,165.40
BTC/USDT
118,482.00
BIST 100
10,161.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte sağanak etkili oluyor. Çankaya’dan yayındayız. İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı binasına yeni hava saldırıları düzenledi. -VTR- AA muhabiri Muhammed Karabacak, Şam'dan İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği esnada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi. -VTR-
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Al Nahyan'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Al Nahyan, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Nahyan, merdivenlerde Türkiye ve BAE bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Al Nahyan, görüşmelerin ardından Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023'te tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsrail'in Şam'a saldırıları Suriye'nin barış ve güvenliği sağlama çabalarına karşı sabotaj girişimidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı
Ankara'nın kuzey ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun "hakaret", "tehdit" ve "hedef gösterme" suçlarından yargılandığı davada karar
Konya'da hasta yakını tarafından tehdit edilen doktor bağış karşılığında uzlaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'nin FETÖ'nün darbe girişiminden daha da güçlenerek çıktığını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet