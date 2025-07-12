Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,969.70
BTC/USDT
117,940.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusuna isim aranıyor

Sudan'ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen "Sultan" ve "Nil" adlı aslanların dünyaya gelen üç yavrusunun isimleri, sosyal medya üzerinden yapılacak anketle belirlenecek.

Adsız Günebakan  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusuna isim aranıyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isimlerini verdiği ve talimatıyla 2018 yılında Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilen "Sultan" ve "Nil"in 1,5 aylık üç yavrusuna özenle bakılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğal Yaşam Parkı'nın yeni üyelerinin isimleri sosyal medya üzerinden yapılacak anket sonucu belli olacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yavru aslanların Doğal Yaşam Parkı'nın maskotu haline geldiğini söyledi.

Tüm hayvanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Aslanlar normalde bir ya da iki yavru doğurur. Ancak burada sağlanan iyi bakım, beslenme ve uygun doğal ortam sayesinde üçüz yavru dünyaya geldi. Yavruların isimlerini anketle belirliyoruz. Ankette öne çıkan isimleri değerlendireceğiz. Şu anda yavrular anneleri tarafından emziriliyor. Ara sıra kırmızı et vermeye başladık. Üç aylık olduktan sonra tamamen normal etle beslenebilecekler."

Özsöyler ayrıca, aslanlar için "Aslan Adası" adlı yeni bir yaşam alanı inşa edeceklerini belirterek, etrafı camla çevrili bu alanda ziyaretçilerin aslanları doğal ortamlarında rahatlıkla izleyebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Güçlü ve büyük Türkiye sadece ülkemizde değil, bölgemizde de huzurun teminatıdır
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, AA'ya konuştu
Eski tip ehliyetler 1 Ağustos'ta geçerliliğini yitirecek
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Bursa-Balıkesir sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusuna isim aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların yeni doğan 3 yavrusuna isim aranıyor

Güneydoğu'nun kuru meyve ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 15,6 arttı

Güneşe hasret küçük Cemile'nin aşçılık hayali gerçekleştirildi

Güneydoğu'nun Afrika ülkelerine hububat ihracatı yüzde 32,9 arttı

Güneydoğu'nun Afrika ülkelerine hububat ihracatı yüzde 32,9 arttı
Gaziantep FK, eksik bölgelere transfer yapmak istiyor

Gaziantep FK, eksik bölgelere transfer yapmak istiyor
Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği

Şahinbey Belediyesinden 90 bin aileye 1,5 milyar lira "uzun evlilik" desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet