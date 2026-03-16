Türkiye'de ilk kez "takkeli cılıbıt" kuşu, Gaziantep'te görüldü

Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te ilk kez görülen "takkeli cılıbıt" kuşu, Türkiye'de kaydedilen 504. tür oldu.

Adsız Günebakan  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Fotoğraf: Yakup Yener/AA

Gaziantep

Tür çeşitliliği bakımdan zengin olan ve Türkiye'nin dört bir yanından kuş gözlemcisini ağırlayan Hancağız Barajı'nda "takkeli cılıbıt" (Thinornis tricollaris) kuşu görüldü.

Fotoğrafçı Yakup Yener tarafından kaydedilen tür, Türkiye'de görülen 504. tür olarak kayda geçti. Türkiye'de ilk kez görülen kuşun duyulmasının ardından Hancağız Barajı, çok sayıda gözlemciyi misafir etti.

Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göç mevsiminde sulak alanları ziyaret ettiğini ifade ederek, Hancağız Barajı'nda "dövüşken kuş türleri"nin arasında farklı bir tür gördüğünü ve yaklaştığında ise "takkeli cılıbıt"ı gördüğünü kaydetti.

Türkiye için çok özel bir ana tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu belirten Yener, Hancağız Barajı'nın kuş gözlemcilerine güzel sürprizler yapmaya devam ettiğini bu nedenle alanın ava kapatılmasını istedi.

"Takkeli cılıbıt" hakkında

Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan "takkeli cılıbıt", kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen belirgin beyaz tacıyla dikkati çekiyor.

Çoğunlukla yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik hareketler sergileyebilen ve "forbes cılıbıtı" ile benzerliği bulunan "takkeli cılıbıt", beyaz renkli alnı ve daha ince göğüs bandıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı
Yurt genelinde bayram boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili olacak
Ümraniye Belediyesinin "Aktif Yaş-Al Merkezlerinde" mukabelelerin hatim duası yapıldı
8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Dışişleri Bakanlığı: Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumunun huzur içinde gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz

Benzer haberler

Türkiye'de ilk kez "takkeli cılıbıt" kuşu, Gaziantep'te görüldü

Türkiye'de ilk kez "takkeli cılıbıt" kuşu, Gaziantep'te görüldü

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'teki çalışmalarını tamamladı

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, saha çalışmalarına başladı

Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan cimnastik salonunda geleceğin şampiyonları yetişecek

Gaziantep'te uluslararası standartlarda yapılan cimnastik salonunda geleceğin şampiyonları yetişecek
Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Vücudunun yüzde 75'inde yanık oluştu, 17 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu
Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor

Aşçı adayı kız öğrenciler, ramazan sofralarını süslüyor
