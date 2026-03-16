Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Roma'da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, resmi ziyaret kapsamında Roma'da bulunan Milli Savunma Bakanı Güler'in İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldiği, mevkidaşının Güler'i askeri törenle karşıladığı belirtildi.
Açıklamada, törende Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı