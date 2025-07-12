Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,932.10
BTC/USDT
117,386.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Yiğit Bulut, son yolculuğuna uğurlandı.

Mikail Bıyıklı  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

53 yaşında vefat eden Bulut için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camide, Bulut'un eşi Burcu Bulut, babası Mustafa Bulut ve annesi Nursel Bulut taziyeleri kabul etti.

Törene katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, dün sabah acı haberi aldıklarını ve Bulut'un kederli ailesine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özdemir, Bulut'un vatan sevdasının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Bu duygusunu her daim en üst ölçekte hissettiren ve gerçekten ülkemiz için önemli çalışmaları fedakarca yaptığını bizzat bildiğimiz, şahit olduğumuz bir vatan evladıydı. Hepimiz üzgünüz. Genç bir yaşta amansız bir hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." dedi.

Sevenleri, Yiğit Bulut'un tabutunun başında dua etti. Bulut'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Büyükelçi Egemen Bağış da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nde orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kartalkaya'daki otel yangınında oğlunu kaybeden acılı baba, olaya ve davaya ilişkin konuştu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için çalışıyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Bilfen'de okuyan 49 öğrenci 2025 LGS sınavında birinci oldu

Bilfen'de okuyan 49 öğrenci 2025 LGS sınavında birinci oldu
İstanbul'da LGS sınavından tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını paylaştı

İstanbul'da LGS sınavından tam puan alan öğrenciler başarılarının sırrını paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet