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Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü trafik kazasındaki araç kamerada

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan çimento yüklü aracın kazadan dakikalar önceki seyir hali, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Okan Coşkun, Adsız Günebakan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Gaziantep'te 9 kişinin öldüğü trafik kazasındaki araç kamerada Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hakkında hazırlanan evrakla mahkemeye sevk edilen sürücü, tutuklandı.

Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

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