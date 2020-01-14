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Libya

Merkel'den Libya Konferansı için davet

Merkel'den Libya Konferansı için davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Merkel'den Libya Konferansı için davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor

Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor

Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor
Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor

Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor

Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var

Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var
BM Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı

BM Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı
Hafter Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor

Hafter Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor
Hafter, Libya’da barışa 'hayır' dedi

Hafter, Libya’da barışa 'hayır' dedi
Gündem.
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Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
14.01.2020

Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Suudi Arabistan, bu yılın başından itibaren Libya iç savaşına yönelik pozisyonunu açık bir şekilde Trablus ve Ankara karşıtlığı üzerine belirleyip aktif faaliyet yürütmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız
14.01.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız." dedi.

'Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi'
14.01.2020

'Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi'

Milli Savunma Bakanı Akar, "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık
14.01.2020

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek
14.01.2020

Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
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