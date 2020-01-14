Libya
Merkel'den Libya Konferansı için davet
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.
Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyorLibya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
Suudi Arabistan, bu yılın başından itibaren Libya iç savaşına yönelik pozisyonunu açık bir şekilde Trablus ve Ankara karşıtlığı üzerine belirleyip aktif faaliyet yürütmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız." dedi.
'Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi'
Milli Savunma Bakanı Akar, "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.