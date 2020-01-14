14.01.2020

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.