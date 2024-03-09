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Dünya, Libya

BM, Libya'da ülkeyi seçimlere götürecek birleşik bir hükümet kurulması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'yı devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Muhammed Semiz  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
BM, Libya'da ülkeyi seçimlere götürecek birleşik bir hükümet kurulması çağrısında bulundu

Trablus

Bathily, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyeleri ile başkent Trablus'ta bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Bathily, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyelerini, Libyalı tüm taraflar arasında uzlaşı sağlayacak ve ülkeyi seçimlere götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması yönündeki çabalarını sürdürmeleri için teşvik ettiğini kaydetti.

Bathily, "Libya'daki siyasi sürecin ilerlemesini etkileyen çıkmazı tartıştık ve bu siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için gerekli yol ve araçları gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya varmıştı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi TM'yi 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıklamıştı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savunmuştu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamamıştı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

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