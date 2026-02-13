Dolar
43.74
Euro
51.88
Altın
4,972.22
ETH/USDT
1,961.00
BTC/USDT
66,941.00
BIST 100
14,176.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da etkili olan sağanak yağış sonrasında Çandır Çayı’nın debisi yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da Bakanlık ile ASKON arasında işbirliği protokolü imza törenine katılıyor.
logo
Gündem

MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Muhammed Semiz  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Trablus

Başkanlık Konseyinden yapılan açıklamada, görüşmede Kalın'ın Menfi'ye Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği belirtildi.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yanı sıra yerel ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, tarafların, Libya'nın istikrarının bölge güvenliği için temel bir unsur olduğunu ve bunun desteklenmesi için Türkiye ve Libya arasındaki istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.

Kalın'ın iki ülke arasında devam eden koordinasyon çerçevesinde, Libya askeri heyetinin 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen uçağı ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Akıllı telefon kullanımı ve ailelerin yanlış tutumu kumar bağımlılığını artırıyor" uyarısı
İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Dergisi'nin şubat sayısı bağımlılıkla mücadeleye ayrıldı
MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü
Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 40 şüpheli yakalandı

MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüştü

Nesli tehdit altındaki "boğa vatozu" Antalya'da sürü halinde ağa takıldı

Türkiye'nin Afrika'daki çok katmanlı ve dengeli güvenlik politikası

Türkiye'nin Afrika'daki çok katmanlı ve dengeli güvenlik politikası
Türkiye, TPAO ile Libya'da enerji varlığını güçlendiriyor

Türkiye, TPAO ile Libya'da enerji varlığını güçlendiriyor
KDK'den engelli çocukları olan kamu çalışanı için "eğitim izni" tavsiyesi

KDK'den engelli çocukları olan kamu çalışanı için "eğitim izni" tavsiyesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet