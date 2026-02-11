TPAO, Libya’daki hidrokarbon arama ihalesinde deniz ve karada 2 saha kazandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı.
Trablus
İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.
- Libya Petrol Kurumu Başkanı, TPAO'nun hidrokarbon ihalesini kazanmasından memnun olduklarını söyledi
Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO’nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu.
Heyet, TPAO’nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.
Bakan Bayraktar'dan açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle denizde ve karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını bildirdi.
Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı açıklamada, TPAO'nun Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürüteceğini kaydetti.
Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacağını belirten Bayraktar, "Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Enerjide atılan yerli ve milli adımları sınır ötesi arama sahalarında yeni faza geçirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:
"Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz. Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO’nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."
Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez geçen yıl 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.