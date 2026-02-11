Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
logo
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde, şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Adalet Bakanı Gürlek'ten yeni görevine ilişkin paylaşım

Ankara

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi şahsına tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri temelinde, şeffaf, hesap verebilir ve güven veren bir adalet anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Suç ve suçluyla mücadelede tavizsiz duruşumuzdan ödün vermeden, insan hakları standartlarını daha da yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yargı mensupları, akademi, barolar, sivil toplum kuruluşları ve milletle istişare içinde adalete duyulan güveni daha da pekiştirmek için gayret göstereceğini de belirten Gürlek, görevi bugüne kadar özveriyle yürüten Yılmaz Tunç'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

